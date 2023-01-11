Статистика по коронавирусу в России на 11 января

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Инфекция привела к гибели 394 тыс человек в стране

Прирост случаев ковида в России за минувшие сутки составил 4 201. Также зарегистрировали 900 госпитализаций, вызванных наличием инфекции у пациентов. Суточное число выздоровлений – 5 122, а летальных исходов – 46, передает Оперштаб по коронавирусу.

Всего за все время пандемии было выявлено 21,8 млн случаев заражений COVID-19. Выздоровления составляют 21,2 млн, а смертельные случаи – 394,2 тыс.

 В Японии с начала декабря резко выросла смертность пациентов с COVID-19 – за месяц зафиксировали порядка 10 тыс летальных исходов, сообщает RT. Всего в стране с начала пандемии из-за коронавируса погибло около 60 тыс человек. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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