Статистика по коронавирусу в России на 1 февраля

Статистика по коронавирусу в России на 1 февраля
Фото: www.unsplash.com
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Вирус продолжает заражать наших сограждан

Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации, резко обострившаяся несколько лет назад на фоне пандемии коронавирусной инфекции, остается тревожной. Представители профильного штаба по противодействию COVID-19 сообщили, что за прошедший день в нашей стране заразились еще 8 504 человека.

Больше всего новых инфицированных обнаружено в Златоглавой. Московские врачи за сутки отчитались о заражении 3 160 пациентов. Второе место досталось Северной столице, среди петербуржцев коварную заразу подхватили 813 человек. На третьем месте расположилась Свердловская область с показателем в 322 новых зараженных.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 6 729 человек. К сожалению, COVID-19 оборвал жизненные пути 41 россиянина.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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