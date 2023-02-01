Вирус продолжает заражать наших сограждан

Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации, резко обострившаяся несколько лет назад на фоне пандемии коронавирусной инфекции, остается тревожной. Представители профильного штаба по противодействию COVID-19 сообщили, что за прошедший день в нашей стране заразились еще 8 504 человека.



Больше всего новых инфицированных обнаружено в Златоглавой. Московские врачи за сутки отчитались о заражении 3 160 пациентов. Второе место досталось Северной столице, среди петербуржцев коварную заразу подхватили 813 человек. На третьем месте расположилась Свердловская область с показателем в 322 новых зараженных.



При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 6 729 человек. К сожалению, COVID-19 оборвал жизненные пути 41 россиянина.

