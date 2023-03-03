Вирусная инфекция не отступает

В последние недели ежедневный прирост числа новых инфицированных COVID-19 граждан вызывает все больше тревоги. Зафиксирован очередной всплеск инфицирования. Как сообщают следящие за ситуацией эксперты-статисты, за вчерашний день в нашем государстве инфекцию подхватили еще 14 516 человек.



Ситуация с антирейтингом не меняется: первое место остается за Первопрестольной, среди москвичей обнаружили 2 427 новых носителей заразы; второе место – у Культурной столицы с показателем в 1 334 заболевших петербуржца; третье место – за Самарской областью, в этом регионе инфекцию подхватили 598 человек.



При этом за минувшие 24 часа доктора спасли от заразы 11 512 пациентов. К сожалению, 40 человек вылечить не удалось.

