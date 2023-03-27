Статистика по коронавирусу в России на 27 марта

Статистика по коронавирусу в России на 27 марта
Фото: www.unsplash.com
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Вирус не покидает территорию страны

Ежедневно профильные эксперты отчитываются о положении дел в сфере эпидемиологической обстановки. Жители нашей страны с нетерпением ждут, когда набивший оскомину COVID-19 покинет территорию государства. Однако пока люди продолжают заражаться. Только за вчерашний день COVID-19 подхватили 8 989 человек.

Хуже всего дела обстоят в Златоглавой, московские эксперты сообщили о 1 333 случаях инфицирования. Далее идет Северная столица с показателем в 1 183 заболевших. В Воронежской области инфекцию подхватили 502 человека.

Известно, что за 24 часа врачам удалось вылечить 8 160 инфицированных. К сожалению, 31 пациент погиб.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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