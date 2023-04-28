Скончался 31 человек

Оперативный штаб по коронавирусной инфекции опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончался 31 человек, выявлено 6 548 случаев, выздоровели 7 775.

С начала пандемии в России зафиксировано 398 239 летальных исходов. Выздоровели 22 236 983, всего выявлено 22 839 878 случаев.

Россиян тем временем предупреждают об опасности кори – последствия инфекции опасны и неожиданны. Не исключены осложнения в виде пневмонии и отита, отмечает МИР24.