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Оперативный штаб по коронавирусной инфекции опубликовал свежую статистику по текущей ситуации с заболеваемостью в России. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончался 31 человек, выявлено 6 548 случаев, выздоровели 7 775.
С начала пандемии в России зафиксировано 398 239 летальных исходов. Выздоровели 22 236 983, всего выявлено 22 839 878 случаев.
Россиян тем временем предупреждают об опасности кори – последствия инфекции опасны и неожиданны. Не исключены осложнения в виде пневмонии и отита, отмечает МИР24.
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