Статистика по коронавирусу в России на 1 мая

Выздоровело еще 4 681 человек

Оперативный штаб по коронавирусу в России сообщил о приросте 4 242 случаев заражений за минувшие сутки. Количество госпитализаций по всей стране увеличилось на 364. Также было зафиксировано 4 681 выздоровление и 31 летальный исход, вызванный ковидом.

По данным на 1 мая 2023 года, всего за все время пандемии было обнаружено порядка 22,8 млн случаев болезни. Из них 22,2 млн – выздоровления, а 398,3 тыс – смерти в результате развития инфекции.