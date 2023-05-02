Статистика по коронавирусу в России на 2 мая

Переболело еще 4,5 тыс человек

Новые случаи заражения ковидом в России, по данным на 2 мая, составили 3 404. Также стало известно о 4 503 выздоровлениях и 30 летальных исходах, вызванным развитием болезни у пациентов.

Всего в стране было выявлено более 22,8 млн заражений за все время распространения коронавируса в мире. Количество выздоровлений при этом достигло 22,2 млн, а смертей 398,3 тыс.

Ранее стало известно, что США намерены отменить требование об обязательной вакцинации от COVID-19 для людей, которые прибыли в страну на воздушном транспорте. Решение вступит в силу с 11 мая, сообщает РИА ФАН.