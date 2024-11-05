Он уверен, что трансляция была заснята в павильоне на Земле

Существуют различные версии высадки американских космонавтов на Луну – одни верят в случившееся, другие отвергают, указывая на подозрительные детали в трансляции космической операции. Согласно опросам, порядка 57% россиян считают, что представители США не совершали экспедицию на спутник Земли в в 1969-ом году. Правду об этом раскрыл российский космонавт Сергей Прокопьев.

По его словам, американцы действительно побывали на Луне – старшие коллеги из США рассказывали ему подробности произошедшего, поскольку стали свидетелями. При этом он указал, что снять все нормально такое событие у них не получилось, поэтому пришлось дорабатывать некоторые детали в павильоне.

"В Америке есть такое правило – надо перед налогоплательщиками как-то отчитываться. А как отчитываться? В те времена камер Gopro не было", – говорит космонавт.

Прокопьев указал, что в 60-х отсутствовала техническая возможность снять полноценный фильм о высадке на Луну, который в итоге транслировали в США. Ученый говорит, что делать постановочные кадры было не совсем этично. Однако факт осуществленной лунной экспедиции со стороны американцев был подтвержден автоматическими станциями, поэтому не подлежит сомнению.