У людей не оставалось выбора - пришлось прыгать в снег

Буйство природной стихии чаще всего сопровождается "бумом" видео в социальных сетях. Не так давно по всей России прошел мощный циклон, который принес с собой сильные осадки. И в столице нашей страны, и на южном побережье снега выпало в разы больше нормы. Если жители Москвы и центральной России более-менее привыкли к причудам погоды, то на юге большое количество выпавшего снега буквально приводит к коллапсу.

На видео пассажиры "Ласточки": она 22 января везла их из Краснодара в Адлер. Из-за мощного снегопада весь перрон оказался "заблокирован". Те, кто выходил на станции Гойтх, находящейся между Туапсе и Майкопом , буквально тонули в снегу, чтобы покинуть электричку. На ролике видно, как люди по горло погружаются в сугробы, но это их не останавливает.

Подобных случаев в "снежные" дни в Краснодарском крае случилось довольно много. Баррикады из снега не давали выйти из дома, кто-то более двух часов выталкивал машину из завалов, чтобы добраться на работу.

В социальных сетях люди остались недовольны работой РЖД. Несмотря на то, что погодные условия с каждой минутой становились хуже и хуже, они хотели бы видеть работников на перроне.

Этот снегопад оказался рекордным для многих районов на южном побережье страны. Высота сугробов достигала 120-130 см.

Непогода была не только в России. Ранее "Утро" рассказало о том, как сотни россиян остались в Турции из-за сильного снегопада.