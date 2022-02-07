Питомцы могут питаться энергией и разделять с человеком его радости и невзгоды

Прорицательница Фатима Хадуева в своем блоге в TikTok рассказала об основных отличиях кошки и собаки в жизни человека. Так, эти животные обладают абсолютно разной энергией. Собака питается положительными эмоциями, взглядом, поэтому эти питомцы так живо реагируют на различные события в жизни хозяина, причем как радостные, так и печальные. Собака в прямом смысле становится членом вашей семьи, который разделяет все происходящее.

Кошки же в свою очередь питаются отрицательной энергией. Когда в жизни хозяина происходит что-то негативное, например, болезнь, кошка начинает много времени проводить с человеком, чтобы вытянуть из человека все, что ее спровоцировало. Таким образом, у двух животных в жизни хозяина абсолютно разные задачи.

Видео стало очень популярным – ролик с объяснением набрал почти 4 миллиона просмотров, около 174 тысячи лайков и собрал более 3 тысяч комментариев. Некоторые люди согласились с мнением экстрасенса. "Стоит заболеть – кошка укладывается на больное место и мурлычет так громко, вся вибрирует, просто прилипает ко мне, мой лекарь – это точно", "Дома должны быть и кошки и собаки , и тогда будет вам счастье". Однако некоторые отнеслись к высказыванию довольно скептически. "Мой кот питается исключительно кормом", "Кошка нужна тем, кому лень гулять".



