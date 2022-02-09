Ролики хозяйки питомцев набирают миллионы просмотров.

Пользователь социальной сети TikTok под ником morozova3612 радует подписчиков роликами, главным участником которых является ротвейлер Ганс. Этот добрый и милый питомец буквально рушит все стереотипы о данной породе. У девушки также живет кот, который, в отличие от Ганса, мягким характером не отличается. На одном из видео пес пытается вежливо попросить у кота свою игрушку, однако зверь удостоил Ганса лишь ледяным взглядом и шипением. Ролик набрал более 100 тысяч просмотров и вызвал отклик у зрителей. "Давно вы все у кота живете?", "Кот абьюзер", "Намордник на кота срочно", "Гроза района, а не кот". Другие видео в этом блоге также пользуются популярностью, один из последних роликов набрал почти 13 миллионов просмотров.

В TikTok видео со взаимоотношением животных часто набирают большое количество реакций. Так, например, зрители оценили ролик пользователя, который завел себе второго кота. Автор переживал, что коты начнут драться и плохо поладят. Его опасения, однако, не подтвердились. Вопреки страхам хозяина, четвероногие быстро подружились и стали все время проводить вместе. Пользователи TikTok порадовались за отношения котов. "Какая прелесть, как хорошо, что они дружат", "а мы взяли уже третьего", "Вам большое спасибо за позитив".