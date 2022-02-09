Тяжелые отношения: жадный кот и ротвейлер Ганс стали любимцами TikToka

Тяжелые отношения: жадный кот и ротвейлер Ганс стали любимцами TikToka
Фото: pixabay.com
Ролики хозяйки питомцев набирают миллионы просмотров.

Пользователь социальной сети TikTok под ником morozova3612 радует подписчиков роликами, главным участником которых является ротвейлер Ганс. Этот добрый и милый питомец буквально рушит все стереотипы о данной породе. У девушки также живет кот, который, в отличие от Ганса, мягким характером не отличается. На одном из видео пес пытается вежливо попросить у кота свою игрушку, однако зверь удостоил Ганса лишь ледяным взглядом и шипением. Ролик набрал более 100 тысяч просмотров и вызвал отклик у зрителей. "Давно вы все у кота живете?", "Кот абьюзер", "Намордник на кота срочно", "Гроза района, а не кот". Другие видео в этом блоге также пользуются популярностью, один из последних роликов набрал почти 13 миллионов просмотров. 

@morozova3612 🤦🏻‍♀️🐾 КОТ АВТОРИТЕТ! 😂 #Ганс #черный #ротвейлер #dog #black #rottweiler #кот #злюка #авторитет #белый #червяк #жадина #боится #буська #котопес ♬ оригинальный звук - Hans

В TikTok видео со взаимоотношением животных часто набирают большое количество реакций. Так, например, зрители оценили ролик пользователя, который завел себе второго кота. Автор переживал, что коты начнут драться и плохо поладят. Его опасения, однако, не подтвердились. Вопреки страхам хозяина, четвероногие быстро подружились и стали все время проводить вместе. Пользователи TikTok порадовались за отношения котов. "Какая прелесть, как хорошо, что они дружат", "а мы взяли уже третьего", "Вам большое спасибо за позитив". 

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей