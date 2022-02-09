Верховный суд делает важные шаги для гуманизации российского законодательства

Итоги работы российских судов за 2021 год подвел председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев

За минувший год в тяжелых условиях пандемии коронавируса суды в России рассмотрели более 39 миллионов дел по различным категориям. Итоги их работы подвел председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Было отмечено, что продолжается работа по гуманизации уголовного законодательства, защите прав бизнеса и социальных прав граждан.

Российские суды все чаще применяют в работе современные технологии, благодаря чему с 1 января 2022 году у граждан появилась возможность участвовать в судебных процессах по веб-конференции. Воспользоваться это функцией можно с любого места, достаточно подключиться через планшет или смартфон. Россиянам нововведение пришлось по душе – только за прошлый месяц проведено более 26 тысяч таких процессов.

Защита социальных прав граждан остается одним из приоритетов в работе судебной системы. Отмечается, что по кредитным спорам с людей взыскали только половину от требований банков.

Суды удовлетворили 96% требований о взыскании заработной платы, 78% требований о возмещении причиненного работнику ущерба, 53% требований о восстановлении на работе. Положительное решение вынесено и по большинству исков о защите прав потребителей, а также жилищных прав детей-сирот.

Кроме того, велась активная работа по защите прав бизнеса. Российские арбитражные суды удовлетворили 90% исков иностранных инвесторов, 40% споров с органами государственной власти, 40% дел в налоговой сфере, 55% – в таможенной и 32% – в антимонопольной.

Продолжается гуманизация уголовного законодательства. Верховный суд внес в Государственную Думу РФ законопроект о введении понятия "уголовный проступок". Документ предполагает отмену судимости, если нетяжелое преступление совершено впервые.

Другая инициатива Верховного суда освобождает потерпевших от побоев и клеветы от обязанности собирать доказательства. Также в 2022 году Пленум ВС намерен принять постановление о рассмотрении жалоб, связанных с недозволенными методами расследования.

В 2021 году суды назначили реальное лишение свободы лишь 28% осужденных, из которых 30% уже были судимы однократно, а 42% – дважды и более. В отношении 22% обвиняемых дела были прекращены. Лишь 9% осужденных получили реальные сроки за экономические преступления. По правонарушениям с участием несовершеннолетних – 17%.

От отбывающих наказание в местах лишения свободы удовлетворено 54% ходатайств об условно-досрочном освобождении. Меру пресечения в виде заключения под стражу в прошлом году избрали лишь для 87 тысяч человек, тогда как в 2011 году таковых было 136 тысяч, а в 2001-м – 366 тысяч.

Решение о заключении под стражу в 2021 году принято в отношении 640 несовершеннолетних. Для сравнения: в 2011 году вынесено 2,6 тысячи подобных решений. Наконец, за последние годы более чем в два раза сократилось число осужденных подростков. В 2011 году их было 39 тысяч, а в 2021 – 15 тысяч.