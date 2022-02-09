Святой предсказывал исчезновение страны с мировой карты

Паисий Афонский, или Старец Паисий, является самым известным и почитаемым святым современности. Он умер в 1994 году, оставив миру несколько предсказаний о будущем – некоторые из них уже начали сбываться.

Старец предрекал, что в будущем Турцию сотрут с мировой карты, поскольку ее сможет завоевать Россия. Активную помощь русским в этом окажут греки, которые придут на выручку во время великой битвы в Стамбуле. Треть турок при этом примут христианство, еще треть погибнет, а оставшаяся часть отправится в другие края. Всего война продлится два года.

Судьбу территорий Турции будут решать коллективно – небольшая часть даже достанестя Армении, а Россия получит Стамбул. Коренным туркам останется от силы один или два острова.

Согласно его прогнозу, мир в будущем может погрязнет в войнах – таких, что даже китайцы будут вынуждены пересечь Ефрат, дойдя до Иерусалима.

Паисий оставил откровение и о пандемии. Он предрекал, что в мире появится болезнь, которая будет обязательной для всех – человеку ради защиты придется привиться, чтобы взамен получить печать. Старец полагал, что это является помыслом Антихриста, который собирается так поработить мир, лишив оставшихся возможности работать и вести социальную жизнь без метки 666.