Малыш, видимо, пытался произвести впечатление на хозяина

Пользователь TikTok под ником elena_baks85 делится в соцсети своим опытом воспитания маленького щенка. Она публикует видео, как питомец растет и пытается ужиться с другим хозяином квартиры – большим и серьезным котом. Видео одной из встреч пушистиков стало настоящим хитом в интернете.

На кадрах маленькая собачка пытается подползти поближе в другому хвостатому, но, судя по всему, делает эту попытку не в первый раз. Как только щенок приближается к коту, тот замахивает лапой, чем вызывает настоящую истерику у малыша. Песик начинает визжать, падать на спину и быстро убегать от грозного четвероногого, при этом кот даже не успевает дотронуться до него. Хозяйка отметила, что такое поведение больше напугало взрослого пушистика.

Видео очень быстро набрало 10 миллионов просмотров и более 1,4 миллиона лайков. В комментариях люди шутят, что аналогичное поведение бывает у младших братьев, когда они жалуются маме, что старший их побил.

"Дайте оскар этой богине", "Российские футболисты когда на них подул ветер во время игры", "Безконтактный бой, кот из ГРУ" – смеются люди под публикацией.

Впрочем, спустя время питомцам удалось подружиться друг с другом. Хозяйка опубликовала видео, на котором щенок активно играется с котом – уже без лишней драматичности со стороны малыша.