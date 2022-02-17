Как справиться с основным симптомом коронавируса

Препарат «Коделак» помогает облегчить кашель

В России поставлен новый рекорд по числу заболевших коронавирусом. Впервые за почти два года пандемии выявлено больше 180 000 новых заболевших. Новый штамм "омикрон" стремительно распространяется. Он отличается от предыдущих повышенной эпидемиологической опасностью. Распространение вируса среди населения происходит быстрее. Один из основных симптомов болезни – сухой кашель со скудной мокротой. Он проявляется в 70% случаев. Согласно методическим рекомендациям Минздрава, при кашле показано симптоматическое лечение. Эффективные препараты доступны и продаются в аптеках.



Кашель – один из самых распространенных симптомов COVID-19, наряду с лихорадкой, потерей вкуса и обоняния. С ним сталкиваются до 70% пациентов. Систематический обзор и метаанализ 21 682 взрослых, инфицированных SARS-CoV-2 в девяти странах, показал, что кашель присутствует у 57% пациентов.

Этот симптом может сохраняться в течение недель или месяцев после заражения SARS-CoV-2, часто сопровождаясь хронической усталостью, когнитивными нарушениями, одышкой или болью. Эту совокупность длительно сохраняющихся эффектов, называют постковидным синдромом или длительным COVID.

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава по профилактике, лечению и диагностике коронавируса от 27 декабря прошлого года, при лечении COVID-19 показано симптоматическое лечение. К нему относится купирование лихорадки с помощью жаропонижающих препаратов, комплексная терапия ринита и бронхита. Последнюю рекомендуется проводить, используя противокашлевые препараты.

Для лечения острого и хронического бронхита Минздрав рекомендует, помимо прочего, препараты с амброксолом. Одним из таких препаратов является "Коделак Бронхо".





Лекарство против кашля состоит из 5 активных компонентов. Амброксол – муколитик, появившийся в клинической практике в 1978 году, в настоящее время является одним из наиболее широко используемых препаратов при лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей. Он обладает отхаркивающим, антиоксидантным, противовирусным, анестезирующим действием. Проявляет противовоспалительную активность и стимулирует местный иммунитет.

"Коделак Бронхо" также содержит глицирризинат (в отличие от многих аналогов). Эффективность этого средства для лечения кашля сложно переоценить. Он прерывает размножение вирусов на ранних стадиях, вызывая необратимую инактивацию частиц инфекционного агента. Согласно результатам исследований, глицирризинат и его аналоги активно подавляют репликацию SARS-ассоциированного коронавируса. Тем самым они доказали эффективность в лечении коронавируса и его последствий.

Препарат Коделак Бронхо также содержит в своем составе травы термопсиса. Они оказывают выраженное отхаркивающее действие, повышая секреторную функцию бронхиальных желез. Компонент усиливает активность реснитчатого эпителия и ускоряет выведения секрета, повышении тонуса гладких мышц бронхов. В народной медицине отвар из травы термопсиса широко употребляется при гриппе, бронхитах, катарах дыхательных путей, пневмониях.

Комбинация ингредиентов в составе препарата удачно сочетает в себе как разработки современной фармакологии, так и многовековые традиции народной медицины, основанной на знании целебных свойств лекарственных трав и растений. Действие всех компонентов препарата направлено на взаимное усиление свойств каждого из них.

В отличие от многих других отхаркивающих средств, Коделак Бронхо не только разжижает и выводит мокроту, но и уменьшает воспаление в бронхах благодаря комбинированному составу. Коделак Бронхо начинает действовать уже через 30 минут после приёма. Дышать становиться легче, кашель теряет интенсивность. Продолжительность действия препарата – 6-8 часов после однократного приема. Лекарство не вызывает привыкание. Препарат доступен по цене и продается в аптеках без рецепта.