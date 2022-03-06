Эксперт: бренды "сливают" остатки и готовятся к возвращению на рынок по новым ценам

Эксперт: бренды "сливают" остатки и готовятся к возвращению на рынок по новым ценам
Фото: MANUEL GEISSER/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Зарубежные компании увидели в происходящем собственную выгоду

Ряд иностранных брендов объявили об уходе с российского рынка из-за военной операции на Украине. Однако, как отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов, ощущения, что они уходят навсегда нет. 

По его словам, бренды могут вернуться в Россию как только увидят подходящий момент. И при удачном стечении обстоятельств они возобновят свою работу. 

Многие из компаний объявили не о закрытии работы, а о "заморозке" или "приостановке" своей деятельности. К примеру, магазины в торговых центрах не стали расторгать договоры аренды и найма сотрудников. Некоторые и вовсе заявили, что прекратили работать по техническим причинам. 

Это, по мнению Миронова, может говорить о том, что бренды в сложившийся ситуации увидели возможность быстро распродать остатки товаров, чтобы вернуться на рынок с новыми ценами. 

Источник: АГН "Москва"
Роман ИГНАТОВ
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