Зарубежные компании увидели в происходящем собственную выгоду

Ряд иностранных брендов объявили об уходе с российского рынка из-за военной операции на Украине. Однако, как отметил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов, ощущения, что они уходят навсегда нет.

По его словам, бренды могут вернуться в Россию как только увидят подходящий момент. И при удачном стечении обстоятельств они возобновят свою работу.

Многие из компаний объявили не о закрытии работы, а о "заморозке" или "приостановке" своей деятельности. К примеру, магазины в торговых центрах не стали расторгать договоры аренды и найма сотрудников. Некоторые и вовсе заявили, что прекратили работать по техническим причинам.

Это, по мнению Миронова, может говорить о том, что бренды в сложившийся ситуации увидели возможность быстро распродать остатки товаров, чтобы вернуться на рынок с новыми ценами.