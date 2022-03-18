Безответственная дама выметала всю грязь за парадную

В Щелково одна из уборщиц придумала хитрый способ по уборке подъездов – сметала всю грязь за парадную. А ее коллега, как ни странно, возвращала весь мусор обратно. Но дам поймали на камерах видеонаблюдения.

Местный житель рассказал, что не первый день замечал на этаже грязь. Поднял камеры видеорегистратора и выяснил, что работница ЖКУ выметала мусор из подъезда на улицу, другая же поступала ровным счетом наоборот.

Управляющая компания сообщила в ответ, что с сотрудницами побеседовали и привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".