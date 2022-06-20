Скандалистка устроила переполох в районе

Проживающие в ЖК "Самолет" в подмосковных Люберцах пожаловались на выходку одной из местных жительниц. Неизвестная вышла на улицу без одежды, прикрыв причинные места православной иконой. Видео с ней опубликовали в местной группе в Telegram.

"Какой-то заколдованный нудистский район. Понятно, что смешного мало", – написали под публикацией.

Местные жители узнали в даме скандалистку из местного супермаркета. Женщина уже прославилась в районе своим поведением, из-за чего люди даже стали вести дневник ее приключений, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".