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Проживающие в ЖК "Самолет" в подмосковных Люберцах пожаловались на выходку одной из местных жительниц. Неизвестная вышла на улицу без одежды, прикрыв причинные места православной иконой. Видео с ней опубликовали в местной группе в Telegram.
"Какой-то заколдованный нудистский район. Понятно, что смешного мало", – написали под публикацией.
Местные жители узнали в даме скандалистку из местного супермаркета. Женщина уже прославилась в районе своим поведением, из-за чего люди даже стали вести дневник ее приключений, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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