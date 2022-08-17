Россияне рассказали об отношении к русским туристам за границей

Россияне рассказали об отношении к русским туристам за границей
Фото: Stephen Leonardi/unsplash.com
В некоторых странах граждан РФ до сих пор встречают с радостными лицами

Некоторые жители России, несмотря на нестабильную обстановку в мире, решили отправиться отдыхать за рубеж. Они рассказали, как сейчас относятся к российским туристам за границей. Их слова передает NVL. 

Виктория из Санкт-Петербурга рассказала, что последние годы проводит отпуск в Чехии, поэтому решила не изменять устоявшейся традиции. Она рассказала, что после начала спецоперации в стране произошли интересные изменения: теперь многое переводят на русский и украинский языки. Такое россиянка заметила при объявлениях, в больницах, магазинах и ресторанном меню. Раньше подобной тенденции не было.

Максим из Нижнего Новогорода рассказал, что прилетел к брату в Милан. По его словам, итальянцы питают любов к русским туристам и изо всех сил пытаются им угодить, лишь бы они остались. 

Москвичка Евгения поделилась, что в этом году отправилась в Стамбул. Сейчас многие отели сняли российские флаги с фасада, хотя раньше они спокойно там висели. А в одном кафе на столиках поставили флагштоки различных стран, чтобы за ними садились путешественники, которые прибыли из одного места и знакомились. Стола с российским триколором там не было – вместо него россиянам предлагали сесть за пустующее место без каких-либо знаков. 

Источник: NVL ✓ Надежный источник
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