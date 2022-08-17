Плод отправится на выставку в столицу

Огородник Андрей Гусев из Луховиц в Московской области прославился своей способностью выращивать урожай рекордных размеров. Четыре года назад он поставил личный рекорд, поскольку у него на огороде созрела 645-килограммовая тыква. В этом году он побил собственный результат.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня", мужчине удалось вырастить тыкву на 829 кг. Урожай даже отправится на выставку в ВДНХ, а после показа из нее приготовят блюдо для москвичей.