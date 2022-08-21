Кожа может плохо отреагировать на постоянное очищение

Врач Сергей Длин не советует мыть голову каждый день – по его словам, это в перспективе может привести к неблагоприятным последствиям для кожи и волосяных луковиц.

В беседе с "Пятым каналом" он пояснил, что слишком частое мытье провоцирует смытие жировой пленки с кожи головы. У нее есть важная функция – обеспечивать питание корней волос. Если каждый день от нее избавляться, то кожа станет очень сухой, волосы будут хуже напитываться и появится зуд на голове.

Лучше всего мыть волосы по мере их загрязнения, а в промежутках пользоваться различными средствами, которые позволять замаскировать первые загрязнения и будут способствовать питанию луковиц.