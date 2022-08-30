Выезд на встречную полосу привел к страшным последствиям

В Московской области возбудили уголовное дело после гибели женщины в ДТП в Талдоме. Об этом сообщили в главке регионального МВД.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел на 103-м километре трассы "Москва-Дубна": водитель легкового авто выехал на встречную полосу, столкнувшись с другим водителем.

Погибла женщина 58-летнего возраста. Два человека получили травмы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".