В Подмосковье завели дело после смертельного ДТП

Выезд на встречную полосу привел к страшным последствиям

В Московской области возбудили уголовное дело после гибели женщины в ДТП в Талдоме. Об этом сообщили в главке регионального МВД.

Согласно приведенным данным, инцидент произошел на 103-м километре трассы "Москва-Дубна": водитель легкового авто выехал на встречную полосу, столкнувшись с другим водителем.

Погибла женщина 58-летнего возраста. Два человека получили травмы, передает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Источник: Подмосковье Сегодня ✓ Надежный источник
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