Кто организовал концерт Шнура в Лужниках: стали известны подробности

Песня из старого репертуара артиста послужила поводом для фейковых заявлений

В субботу, 10 сентября, на спортивной арене в Лужниках состоялся концерт группы "Ленинград". Среди прозвучавших песен была давняя композиция про "сгоревшую Москву". Поскольку в эти дни столица отмечала День города, некоторые паблики поспешили заявить, что выступление Сергея Шнурова было организовано правительством города за бюджетный счет. Но фейк быстро разоблачили.

Цель фейкометчиков была проста: вызвать негодование общественности, что про столицу в ее День рождения слагают такие песни. Причем некоторые злопыхатели даже не удосужились проверить очевидные вещи и возмутились, что концерт Шнура шел на Красной площади.

На самом деле песня "Почем звонят колокола" была написана еще в 2012 году, и с текущими событиями ее текст никоим образом не связан.

Проходил концерт в Лужниках, мероприятие было сугубо коммерческим, на него продавались билеты, стоимость которых начиналась от 1700 рублей.

Организатором выступления была петербургская компания "Еврошоу", которая и утверждала репертуар. Спонсором концерта являлась букмекерская компания OLimpBet. К праздничной программе в честь 875-летия Москвы данное мероприятие не имело.