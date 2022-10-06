В Свердловской области живой пенсионерке выдали справку о смерти

Теперь женщина не может получить выплаты

Вопиющий инцидент произошел в Свердловской области. Там из-за ошибки работников ЗАГС живой пенсионерке выдали справку о смерти.

Неприятная ситуация сложилась из-за того, что полная тезка россиянки некоторое время назад скончалась в Нижнем Тагиле. Однако в список умерших включили живую и здоровую Алевтину из Первоуральска.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", когда пенсионерка увидела справку о собственной смерти у нее случился инфаркт. Из-за ошибки женщине перестали платить пенсионные выплаты. Россиянке придется обратиться в суд.

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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