Теперь женщина не может получить выплаты

Вопиющий инцидент произошел в Свердловской области. Там из-за ошибки работников ЗАГС живой пенсионерке выдали справку о смерти.



Неприятная ситуация сложилась из-за того, что полная тезка россиянки некоторое время назад скончалась в Нижнем Тагиле. Однако в список умерших включили живую и здоровую Алевтину из Первоуральска.

Как отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня", когда пенсионерка увидела справку о собственной смерти у нее случился инфаркт. Из-за ошибки женщине перестали платить пенсионные выплаты. Россиянке придется обратиться в суд.