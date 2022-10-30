Эксперт дал несколько советов

Бессоница довольно часто возникает у людей на фоне пережитого стресса. Однако, по словам сомнолога Романа Бузунова, есть способы, чтобы с ней справиться.

Основными симптомами бессоницы являются долгое засыпание, ночные пробуждения, а также поверхностный сон. Человек в таких ситуациях может моментально приходить в состояние возбуждения при подъеме от будильника. Из-за плохого сна в течение дня может появляться разбитое состояние, плохая работоспособность, раздражительность. В результате испытываемый стресс может только усиливаться.

Если причиной плохого сна являются именно эмоциональные переживания, то, советует врач, сперва нужно решить проблемы, которые их вызывают. Лучше об этом не переживать, а искать способы избавления от них. Специалист утверждает, что лучше сократить время по чтению новостей до 15 минут в день – это может благотворно сказаться на состоянии.

Дополнительную помощь окажут физические нагрузки. Заниматься спортом, по его словам, лучше 4-5 раз в неделю.

"Физическая активность – эффективный способ "переработать" стресс и стать спокойнее, так как во время нее разрушаются гормоны тревоги", – пояснил он в беседе с "Лентой.ру".

Если это не помогает, то сомнолог советует не пытаться заставить себя насильно заснуть. Вместо этого можно встать с кровати и заняться какой-то спокойной деятельностью, которая поможет прийти в сонливое состояние.