До суда доходит в том случае, если жильцы не смогли договорится

Если вас затопил сосед, то самое главное – не паниковать. В первую очередь нужно понять, как можно остановить поток воды, рассказал адвокат Иван Дощенко.

По его словам, можно позвонить сотруднику УК, который перекроет общедомовой стояк. Затем нужно осмотреть обе квартиры: свою и виновника произошедшего, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Это требуется, чтобы определить размер ущерба и ответственное за него лицо – выплачивать компенсацию может либо собственник жилья, либо УК.

После этого потерпевшие выставляют сумму ущерба, и если сторонам не удается договорится мирно, то вопрос решается через суд.