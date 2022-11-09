Что сделать при затоплении квартиры соседом: порядок действий

До суда доходит в том случае, если жильцы не смогли договорится

Если вас затопил сосед, то самое главное – не паниковать. В первую очередь нужно понять, как можно остановить поток воды, рассказал адвокат Иван Дощенко. 

По его словам, можно позвонить сотруднику УК, который перекроет общедомовой стояк. Затем нужно осмотреть обе квартиры: свою и виновника произошедшего, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". Это требуется, чтобы определить размер ущерба и ответственное за него лицо – выплачивать компенсацию может либо собственник жилья, либо УК. 

После этого потерпевшие выставляют сумму ущерба, и если сторонам не удается договорится мирно, то вопрос решается через суд. 

Источник: Подмосковье сегодня ✓ Надежный источник
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