Ректором РГСУ избран Андрей Хазин

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Ректором Российского государственного социального университета (РГСУ) избран академик РАХ Андрей Хазин. С декабря прошлого года он был исполняющим обязанности ректора РГСУ, сообщает пресс-служба вуза.
РГСУ – ведущее учреждение в области социальных наук в России и СНГ. Как отметил Андрей Хазин, это вуз не только с глубокими традициями, но и большими перспективами.
"В соответствии с программой развития университета на 2022-2027 годы в ближайшее время нам предстоит реализовать ряд проактивных инициатив, которые выведут РГСУ в число лидеров образовательного и научного процесса в России. Буду рад внести свой вклад в эту деятельность",
– подчеркнул ученый.
Андрей Хазин – российский историк, искусствовед, педагог, академик РАХ, член Геральдического совета при президенте РФ, лауреат премии ЮНЕСКО.
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