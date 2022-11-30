Ректором РГСУ избран Андрей Хазин

Решение было принято на Конференции работников и обучающихся вуза 29 ноября

Ректором Российского государственного социального университета (РГСУ) избран академик РАХ Андрей Хазин. С декабря прошлого года он был исполняющим обязанности ректора РГСУ, сообщает пресс-служба вуза.

РГСУ – ведущее учреждение в области социальных наук в России и СНГ. Как отметил Андрей Хазин, это вуз не только с глубокими традициями, но и большими перспективами.

"В соответствии с программой развития университета на 2022-2027 годы в ближайшее время нам предстоит реализовать ряд проактивных инициатив, которые выведут РГСУ в число лидеров образовательного и научного процесса в России. Буду рад внести свой вклад в эту деятельность",

– подчеркнул ученый.

Андрей Хазин – российский историк, искусствовед, педагог, академик РАХ, член Геральдического совета при президенте РФ, лауреат премии ЮНЕСКО.