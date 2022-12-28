Глава МИД Германии позволяет себе лишнее

Многие простые жители Европы с нескрываемым раздражением наблюдают за поведением местных политиков. Так, недавнее громкое заявление руководительницы главного внешнеполитического ведомства Германии Анналены Бербок привело в бешенство европейских интернет-пользователей.



Высокопоставленная немка объявила, что в текущей ситуации нормальные отношения с "нынешней Россией" невозможны. Мол, власти нашей страны не договорпригодны и иметь с ними какие-либо дела нельзя.

Пользователи социальных сетей подчеркивают, что подобного рода громкие заявления лишь нагнетают обстановку на международной арене и повышают уровень неприязни россиян к Евросоюзу.

В Twitter комментаторы отмечают, что Германия фактически стала сателлитом Соединенных Штатов Америки и во всем готова подчиняться воле Вашингтона. Национальные интересы самих немцев никого не интересуют.

"Все, что она говорит или делает, прямо противоречит национальным интересам Германии. Канцлеру ФРГ Олафу Шольцу пора отправить ее в отставку", – жестко припечатали Бербок в социальных сетях.

Жители Германии хотели бы, чтобы местные власти больше внимания уделяли внутренним проблемам.