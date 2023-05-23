Мосгордума определит дату выборов мэра Москвы в течение двух недель

Депутаты Московской городской думы проведут пленарные заседания 31 мая и 7 июня, на одном из них назначат выборы мэра столицы.

Решение о проведении выборов мэра вступит в силу после опубликования. Как отмечает источник, столичные парламентарии отправляются на каникулы в конце мая-начале июня сроком до четырех месяцев.

Выборы на должность главы города назначаются Мосгордумой за 90-100 дней до даты голосования. В 2023 году выборы запланированы на 10 сентября. Поэтому крайний срок назначения выборов – не позднее 12 июня (и не раньше 2-го числа). После этого ожидается выдвижение кандидатов.

Решение Мосгордумы вступает в силу после опубликования – в течение пятидневного срока после принятия.

В настоящее время пост главы города занимает Сергей Собянин, утвержденный в должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. Собянин после этого был дважды переизбран на пост, в 2018 году он набрал 70% голосов.