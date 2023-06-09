"Лучший учебный центр": ополченцы рассказали о процессе тренировок на базе ЧВК "Вагнер"

Процесс подготовки отработан до мелочей

Бойцы народного ополчения из Курской и Белгородской областей поделились подробностями обучения на базе ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае.

Мужчины рассказали, что во время тренировок с инструкторами "Оркестра" становится ясно, что каждый из них – профессионал своего дела. По мнению курсантов, преподаватели учебного центра подходят к делу с душой, а процесс подготовки отработан до мелочей:

"Учебный центр поражает огромным разнообразием специальностей, по которым можно готовиться, организацией процесса. Люди здесь относятся к подготовке с душой: все по максимуму за минимальное время. Инструкторы – замечательные люди, которые вкладывают душу в свое дело".

Для того, чтобы пройти недельный курс подготовки даже не нужно заключать контракт. Любой желающий, кто хочет получить навыки ведения боя и быть готовым отразить возможную угрозу, может обратиться с соответствующим запросом по адресу электронной почты NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru.

Ранее бойцы народного ополчения из более ранней группы рассказали о программе подготовки на базе "Оркестра". По их мнению, то, чему обучают в тренировочном центре ЧВК "Вагнер" – проверено годами. Они также пригласили своих земляков пройти курс тренировок для того, чтобы суметь защитить своих близких в случае необходимости.

"Это настоящая боевая подготовка, а не какие-то книжные знания. Все проверено временем и делом. Передаю привет своим землякам с Курска! Приезжайте, не надо сидеть и ждать, что вас придут и защитят. Вы должны защищать свои дома и семьи сами", – рассказал один из мужчин.