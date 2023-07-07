Зачем отверстие в рукояти сковороды: хозяйки будут удивлены

Многие думают, что оно для гвоздика на стенке

Порой хозяйки даже не подозревают о некоторых бытовых хитростях, которые могли бы значительно облегчить жизнь. Выходит, что предметы домашней утвари используются не по назначению.

Оказывается, миллионы людей заблуждались по поводу отверстия на рукоятке сковороды и ее предназначения. Во время кулинарных экспериментов это изобретение очень даже пригодится.

Многие хозяйки ошибочно думали, что отверстие на ручке сковороды нужно для того, чтобы вешать посуду на гвоздик на стенку. Но как выяснилось, отверстие нужно как держатель для ложки. Это может пригодиться во время приготовления какого-то блюда, если ложку некуда девать.

Обычно перемешивая блюдо во время готовки, хозяйки оставляют ложку в посуде или кладут на стол. если оставить ее в сковороде, она быстро нагреется. Во втором случае ложка пачкает стол.

Поэтому ложку можно просто вставить в отверстие на ручке сковороды. В таком случае соус с ложки будет капать не на рабочую поверхность и не на плиту, а обратно в посуду.

Впрочем, такой "лайфхак" обрадовал не многих. Некоторые пользователи сети усомнились в том, что ложка не испачкает поверхности.

"Судя по всему, ложка испачкает все-таки плиту!"; "На мой взгляд, так будет стекать по ручке и на пол", – написали комментаторы.