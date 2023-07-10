Прогноз телеведущего оказался реальнее, чем предполагали многие

В прошлом году знаменитый врач Александр Мясников удивил россиян смелым утверждением. Доктор заявил, что через несколько десятилетий, если число населения Земли достигнет девяти миллиардов человек, мяса будет сильно не хватать. Телеведущий уверен, что тогда основным продуктом питания и источником белка людей станут насекомые.

Слова доктора Мясникова поразили не только скептиков, которые и без того относятся к его заявлениям настороженно, но и преданных фанатов. Однако теперь стало понятно, что страшное предсказание врача может оказаться правдой. Более того, оно уже начало сбываться.

Выяснилось, что в ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" уже идут исследования, касающиеся проблемы нехватки мяса в обозримом будущем. Ученые сосредоточились на поиске новых источников белка и изучении безопасности употребления некоторых насекомых. Под особенно пристальное внимание исследователей попали черная львинка, сверчок и мучной хрущак. Возможно, через несколько десятилетий именно они составят основу рациона россиян.

Завлабораторией оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи Надежда Тышко заявила, что к 2050 году необходимо увеличить производство пищевого белка до 200 тысяч тонн. Однако давно привычные методы, по словам эксперта, в этой ситуации будут уже малоэффективны.

"Поэтому назрела необходимость в поиске новых источников белка", – объяснила специалист.