Как узнать, что в доме завелась нечистая сила? Неочевидные признаки

Семь "звоночков", которые могут сигнализировать о присутствии потусторонней энергии

Эзотерики, маги и колдуны уверены, что главную опасность для хозяев квартиры представляют не шумные и буйные соседи, а нечистая сила, которая может делить с ними жилплощадь. Считается, что присутствие гостей из потустороннего мира в доме не только влияет на состояние человека, но и приманивает к нему беды. Однако обнаружить такое соседство невозможно невооруженным глазом. Для этого необходимо знать несколько неочевидных признаков.

Неприятный запах

Эксперты часто говорят, что о присутствии в жилище нечистой силы может сигнализировать неприятный запах. Но мнения о том, какие именно ароматы приносят с собой потусторонние гости, чаще всего разнятся. Одни говорят, что при таком соседстве в квартире может пахнуть тухлыми яйцами или землей, а другие считают, что "звоночком" является даже запах незнакомого парфюма.

Подозрительные звуки

Этот признак считается одним из самых верных. Специалисты считают, что стоит задуматься, если в квартире несколько вечеров подряд слышны звуки неизвестного происхождения.

Проблемы с электричеством

В фильмах присутствие потусторонних сил часто сопровождается перебоями электричества. Эзотерики тоже считают, что на проблемы со светом нельзя закрывать глаза. Однако списывать все на проделки нечисти раньше времени не стоит. Для начала необходимо обратиться к специалисту для установления причин.

Необъяснимое похолодание

Если за окном стоит жара, но в квартире по-прежнему хочется спрятаться от холода под теплое одеяло, то стоит задуматься. Возможно, мороз по коже хозяев пробегает не без причин.

Гибель растений

Еще один неочевидный признак, который нельзя оставлять без внимания – внезапная гибель растений. Как известно, цветы очень чутко чувствуют атмосферу в доме, а потому могут желтеть, сохнуть и болеть, если она вдруг изменилась в худшую сторону.

Странное поведение питомцев

Эзотерики уверены, что о присутствии нечистой силы в доме может сигнализировать необычное поведение домашних любимцев. Если кошки, собаки, птицы и другие животные вдруг стали вести себя странно, возможно, их напугало нечто потустороннее.

Исчезновение вещей

По мнению экспертов, не стоит списывать внезапную пропажу вещей с привычных мест на невнимательность и забывчивость. Возможно, за исчезновение ответственна нечистая сила, поселившаяся в квартире.