Азиатский пляж: россиян обрадовали новым курортом для отдыха

В мире много прекрасных мест для отдыха

В связи с напряженной общемировой ситуацией россиянам в этом году часто приходится пересматривать маршруты для отдыха и искать новые направления для поездок.

Оказывается, в мире много интересных вариантов для отдыха всей семьей помимо привычных. Среди богатейших с точки зрения туризма регионов широко представлены азиатские курорты. Об одном из таких мест рассказывает газета China Daily. Речь идет о великолепном азиатском курорте, который скоро откроется для россиян.

Это китайский пляжный курорт Хайнань, куда уже в июле этого года можно будет отправиться прямым рейсом из разных городов. Главный аэропорт острова Хайнань запустит десять международных рейсов, в том числе в Москву.

Китай называют "Поднебесной" из-за древней религии, где высшим божеством считалось Небо. Сами китайцы утверждают, что наиболее ярко почувствовать связь с небом можно именно на острове Хайнань.

Место богато красивейшими уголками, которые пока не были так популярны среди россиян. Именно здесь, в отличие от материковой части Китая, можно ощутить гармонию с природой. Здесь нет шума больших городов и можно легко уединиться в тишине фантастически красивой тропической природы. Хайнань – это километры белоснежных пляжей, солнце, которое сияет 300 дней в году, и поражающие красотой буддистские храмы.