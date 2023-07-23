Слабости сладкоежек объяснили древними инстинктами

Употребление сладкого быстро вызывает зависимость

Некоторые люди не представляют своей жизни без сладкого, другие же легко от этого отказываются. Диетологи не советуют переедать кондитерских изделий, ведь этот продукт не насыщает организм полезными микроэлементами, а напротив, повышает уровень сахара в крови.

Диетолог Елена Соломатина назвала причину тяги людей к сладкому. Оказывается, сладкоежки испытывают древние инстинкты, о которых даже не подозревают сами. По словам медика, тяга к сладкому сформировалась у человечества задолго до нашей эпохи и объясняется древним существованием.

Изначально вкус сладостей ассоциируется у организма с наличием углеводов, которые были источником быстро досягаемой энергии, необходимой для выживания. Именно это заставляло человека издревле искать сладкое, чтобы копить жировые запасы. В древние времена человеку было сложно накопить жировые запасы, поэтому потребление сладкого было стратегически важным.

Есть и еще одна причина тяги человека к сладкому. В процессе употребления сладостей в организме вырабатывается гормон, который заставляет человека и дальше есть сладкое, что быстро вызывает зависимость.

Сладкое помогает справиться со стрессом, и это тоже способствует выработки быстрой зависимости. Съев сладкое, человек на уровне подсознания быстро успокаивается, хотя на самом деле этого не происходит, и организм наоборот начинает работать на повышенных оборотах.