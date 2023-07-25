"Помойка для биомассы": переполненные пляжи Адлера разъярили россиян

"Помойка для биомассы": переполненные пляжи Адлера разъярили россиян
Адлер. Фото: Maksim Konstantinov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Привлекательность отечественных курортов снижается

Курортная история Сочи началась с 1902 года, когда там появился первый пансионат с лечением "Светлана". Сюда приезжали важные российские чиновники и богатые бизнесмены. После революции первые лица страны бывали в Сочи регулярно, это было их любимым местом. 

Сегодня пляжный район Сочи – Адлер – доступен для тысяч простых россиян, которые, к сожалению, из года в год критикуют это излюбленное высшими чинами место. В пик сезона на пляже Адлера яблоку негде упасть. Вполне вероятно, что именно это становится причиной недовольства граждан. 

На днях туристы в соцсетях выразили негативное мнение по поводу отдыха в Адлере. Они назвали этот пляж "помойкой для неприхотливой биомассы". Многие не согласятся с таким комментарием, ведь скорее всего, именно из-за таких людей это невероятно красивое место превращается в помойку. 

Здесь установлены Поющие фонтаны с вечерними водными шоу под аккомпанемент классической музыки. На Олимпийском стадионе "Фишт" проводятся матчи национальной сборной по футболу. Рядом с Олимпийским парком находится Сочи Парк, где можно посмотреть шоу дельфинов и прокатиться на скоростных американских горках. На пестрых прилавках Центрального рынка Адлера продаются местные сладости, специи, консервы и копченая рыба. Но все это видимо уже приелось избалованному зарубежными курортами туристу. 

Цены на отдых в Сочи и других российских курортах растут с каждым годом, но почему-то это не останавливает людей от отдыха на родине. А критики с годами становится только больше. 

Источник: Е1.ru ✓ Надежный источник
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