Терпит убытки: аналог Zara уходит из России

Оказалось, что продажи в магазинах рекордно низкие

Много месяцев россияне были вынуждены жить без некоторых любимых магазинов одежды. За это время большинство людей успели смириться с тем, что им больше не видать вещей покинувших Россию брендов. А этой весной, когда аналоги магазинов вернулись в торговые центры по всей стране, многие буквально вздохнули с облегчением. Но радость, как оказалось, была преждевременной.

В СМИ появилась информация, что в скором времени магазины Maag, которые заменили ушедшую Zara, могут пропасть из ТЦ. Как сообщает источник, российские аналоги известного бренда готовятся к закрытию части торговых точек или, возможно, даже к окончательному уходу с рынка России.

Уточняется, что причиной такого решения стали рекордно низкие продажи. По информации СМИ, магазины Maag терпят убытки и не могут похвастаться хорошими выручками. Сообщается, что российский аналог делает не более 400 тысяч рублей в день, тогда как у Zara были миллионные выручки.

Кроме того, как пишут в СМИ, сотрудникам сети магазинов Maag платят меньше, чем в свое время в Zara. Отмечается, якобы работники российского аналога имеют зарплату приблизительно в пять раз ниже, а потому стараются брать дополнительные смены, чтобы наверстать разницу в заработке.