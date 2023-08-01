Яйцо с человеческую голову откопали под Липецком

Удивительная находка поразила окружающих

В Липецкой области произошло примечательное событие. Местный житель поделился в социальных сетях удивительной находкой. Мужчина обнаружил на огороде огромное яйцо. По внешнему виду находка напоминает яйцо страуса. Удивительный инцидент получил широкий резонанс. Очевидцы и интернет-пользователи теряются в догадках, откуда могла появиться такая странная штука.



Килограммовое яйцо обнаружил житель села Верхнее Казачье Задонского района. Мужчина тут же решил рассказать о находке как можно большему числу людей и опубликовал эпичные кадры в социальных сетях.



Сам обладатель необычного трофея считает, что яйцо может быть гусиным. По мнению мужчины, на огород такую необычную добычу принесла лисица, которая могла прикопать его там до лучших времен.





Впрочем, некоторые интернет-пользователи считают, что фотографии являются розыгрышем. С ними во мнении сходятся многие эксперты. Отмечается, что такое огромное яйцо не могла снести ни одна проживающая на территории нашей страны птица. Некоторые предполагают, что необычная находка может быть грибом, который из-за причудливой формы решили выдать за гигантское яйцо.

