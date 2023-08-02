Толпе морских свинок устроили пир на весь мир – видео

Толпе морских свинок устроили пир на весь мир – видео
Фото: www.unsplash.com
Зверьки выглядят очаровательно

Редкое семейство обходится без домашних любимцев. Когда в квартире живет пушистый четвероногий друг, жизнь начинает играть новыми красками. Обычно семьи заводят дома котиков и собачек, однако нередко выбор падает в пользу более экзотичных вариантов. Часто люди живут душа в душу вместе с грызунами.

Забавный видеоролик с кормежкой целой толпы морских свинок получил большой отклик в социальных сетях. Судя по всему, съемки проходили на ферме, где разводят очаровательных грызунов. Любящие хозяева решили устроить своим питомцам грандиозный праздник.

Для пушистых малышей накрыли роскошный стоп. Такому пиршеству позавидует и человеческий праздник. Блюда расставили в красивые тарелки и причудливо оформили угощения. После этого пушистых малышей пригласили на трапезу.



Толпа морских свинок с готовностью накинулась на угощение. Как известно, мохнатые зверьки очень любят покушать и готовы хрустеть овощами хоть целый день. Очаровательные кадры умилили интернет-пользователей. Ролик собрал много комментариев и лайков.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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