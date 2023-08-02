Грозят штрафы: власти решили взяться за самокатчиков

Электросамокаты часто становятся причиной трагических происшествий

Многие жители нашей страны с большим негодованием наблюдают за появившимися относительно недавно электросамокатами. Некоторые из водителей рассекают по пешеходной зоне на огромной скорости.

Как сообщает информационный ресурс "Свободная пресса", власти решили навести порядок в этой области.

Так, сенатор Артем Шейкин предлагает ввести штрафные санкции за нарушение правил, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Если инициативу одобрят, водителей будут штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за нетрезвое вождение, передает телеканал "360". Штрафы за другие нарушения также предусмотрены в законодательной инициативе.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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