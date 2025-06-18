Подмосковье представило на ПМЭФ-2025 высокотехнологичный стенд с сервисами для инвесторов

Подмосковье представило на ПМЭФ-2025 высокотехнологичный стенд с сервисами для инвесторов
Фото: Александра Степанова

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) начал работу стенд Московской области. Как сообщили в региональном правительстве, его концепция основана на демонстрации технологических решений в сфере бизнеса, городской среды и промышленности.

Гости могут опробовать ряд интерактивных разработок. В частности, игра "Ну, инвестируй!" представляет собой современную версию советского мультфильма "Ну, погоди!", где роль волка исполняет промышленный робот. Игроки ловят в "инвестиционную корзину" товары, производимые в регионе, на экране фиксируется сумма баллов, соответствующая объёму потенциальных вложений.

Также на стенде региона представлена система "Яндекс Вектор", созданная на основе технологий "Яндекс Go". С её помощью можно оптимизировать работу коммунальной техники: в симуляторе мини-погрузчика гости стенда могут в виртуальном режиме очистить подмосковный двор от снега. Сервис уже тестируется в семи округах Московской области и может быть масштабирован.

На стенде работает голосовой помощник София – ИИ-робот, консультирующий предпринимателей на русском и китайском языках. Посетителям доступны и цифровые инструменты, разработанные в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Кроме того, регион презентовал концепцию индустриальных парков "Всё включено" с готовой инженерной инфраструктурой, производственными боксами, деловыми и социальными пространствами. Макет одного из таких парков представлен на стенде. Сейчас в Подмосковье реализуется восемь таких объектов.

Интерактивные панели также знакомят посетителей с инвестиционным и туристическим потенциалом Московской области. В течение форума в студии "360" будут проходить интервью с ведущими экспертами и представителями бизнеса.

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