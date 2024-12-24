Новогодний пешеходный маршрут в рамках проекта "Зима в Москве" появился в центре города

Новогодний пешеходный маршрут в рамках проекта "Зима в Москве" появился в центре города
Фото: mos.ru
Во время прогулки можно сделать красочные фотографии и зарядиться праздничным настроением

В рамках проекта "Зима в Москве" для горожан и гостей столицы, предпочитающих пешие прогулки по городу, подготовили специальный праздничный маршрут.

Начать рекомендуется с улицы Кузнецкий мост. Она разделена на две части. Около пересечения с Петровкой появился сказочный рождественский вокзал, где можно не только сделать эффектные фото, но и присмотреть подарки и новогодние сувениры. Гостям предлагают попробовать праздничные блюда и согревающие зимние напитки. Верхнюю часть улицы, ведущую к Большой Дмитровке, украсил волшебный лес из елей, сосен, берез и ярко-красных инсталляций, сквозь который спешит по рельсам красочный рождественский экспресс.

Вторая часть Кузнецкого Моста от Неглинной улицы до Рождественки превратилась в сказочную Нарнию, оформленную в нежных ментолово-белых тонах. Цветовую гамму поддерживают ажурные беседки и фигуры снеговиков в шапках.

Прогулочную зону в Столешникове переулке оформили в красно-золотых оттенках. Здесь установлены необычные фасады-арки, где расположены небольшие павильоны с сувенирами, праздничными блюдами и согревающими напитками. Новогоднюю атмосферу создают хвойные гирлянды с золотыми колокольчиками, растянутые над пешеходной зоной, а также композиции из пихт, елей, сосен и падуба. Для желающих сделать запоминающееся фото установлен винтажный автомобиль, нагруженный подарками.

Знаменитый Камергерский переулок превратился в лаунж-зону с местами для отдыха посреди зимних композиций из хвойных и вечнозеленых растений, а также наряженными елями и необычными ретрофасадами. Здесь также можно найти тележку проекта "Московское чаепитие" с эксклюзивным зимним купажом чая "Москва" и легендарными столичными плюшками.

Проект "Зима в Москве" – главное событие сезона, которое объединило разнообразные мероприятия столицы до 28 февраля. Атмосфера зимних традиций распространится по всему городу – культурные, развлекательные, спортивные, познавательные программы пройдут на более чем 1,9 тыс. площадках.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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