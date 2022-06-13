С известными российскими артистами произошло ЧП в Херсоне

С известными российскими артистами произошло ЧП в Херсоне
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Состояние знаменитостей неизвестно

Музыкальна группа "Земляне" попала в аварию во время возвращения с концерта в честь Дня России в Херсоне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После мероприятия коллектив и другие артисты, в числе которых были Елена Север, группа СПБ!, ВладиМир и другие, ехали в автобусе по слабоосвещенной трассе. В этот момент едва не произошло столкновение с грузовиком – водителю автобуса пришлось съехать в кювет. Как рассказали артисты, при другом стечении обстоятельств поездка могла обернуться более серьезными последствиями.

Состояние российских звезд после инцидента неизвестно. Позже авто вытащили с обочины с помощью военной техники. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник
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