Состояние знаменитостей неизвестно

Музыкальна группа "Земляне" попала в аварию во время возвращения с концерта в честь Дня России в Херсоне. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После мероприятия коллектив и другие артисты, в числе которых были Елена Север, группа СПБ!, ВладиМир и другие, ехали в автобусе по слабоосвещенной трассе. В этот момент едва не произошло столкновение с грузовиком – водителю автобуса пришлось съехать в кювет. Как рассказали артисты, при другом стечении обстоятельств поездка могла обернуться более серьезными последствиями.

Состояние российских звезд после инцидента неизвестно. Позже авто вытащили с обочины с помощью военной техники.