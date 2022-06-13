Зрителю он известен по картинам "Бриллиантовая рука" и "Сердца трех"

Советский и армянский актер Рафаэль Котанджян умер на 80 году жизни. Об этом сообщает "Спутник. Армения" со ссылкой на Минобрнауки Армении.

В последние годы он жил на две страны – США и Армению. Причины смерти артиста неизвестны.

Котанджян знаком российскому зрителю по советским картинам "Сердца трех", "Графиня де Монсоро", "Бриллиантовая рука" и других. Ему была присвоена награда "За заслуги перед Отечеством" I степени.