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Советский и армянский актер Рафаэль Котанджян умер на 80 году жизни. Об этом сообщает "Спутник. Армения" со ссылкой на Минобрнауки Армении.
В последние годы он жил на две страны – США и Армению. Причины смерти артиста неизвестны.
Котанджян знаком российскому зрителю по советским картинам "Сердца трех", "Графиня де Монсоро", "Бриллиантовая рука" и других. Ему была присвоена награда "За заслуги перед Отечеством" I степени.
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