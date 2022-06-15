Звезда "Интернов" предсказал "ядерный апокалипсис"

Иван Охлобыстин после начала открытого конфликта на Украине стал появляться в медийном пространстве с резкими заявлениями о звездах, уехавших из страны, и военных действиях на украинской территории. Знакомый артиста продюссер Алексей Остудин считает, что причиной тому увлечение актера алкоголем, пишет "Собеседник".

Ранее писатель Александр Никонов писал в соцсетях, что ему позвонил Охлобыстин, который решил воевать на Украине. Актер заявлял, что все россияне "готовы к ядерному апокалипсису", и он безумно этому рад.

"Ване нужно перестать бухать. Знаю, что он напивается, звонит нашим общим друзьям и говорит что-то вроде: какой кайф, сейчас мы скинем ядерную бомбу и все умрем, русские хотят умереть. <...> То, что он говорит, нельзя произносить в приличном обществе",

– рассказал Остудин, передает Общественная служба новостей.

Продюссер полагает, что сложившаяся в стране ситуация позволила "сбитым летчикам" напомнить о себе. Ярким примером этого является отъезд Пугачевой из России, после которого о ней начали резко высказываться Кормухина, Цыганова, Распутина и Бабкина.

По его мнению, в стране крайне агрессивное общество, в котором высовываться не принято – иначе накажут. Сейчас между многими людьми возникли "непреодолимые стены ненависти, злобы, отчуждения", из-за чего брат идет на брата, если их точки зрения на политику отличаются.