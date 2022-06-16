С похоронами актрисы Хитяевой возникли сложности

С похоронами актрисы Хитяевой возникли сложности
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезде "Тихого Дона" не могут найти место на кладбище

Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой 91 год, она надеется, что ей удастся еще пожить, хотя о будущих похоронах уже задумывается. Актриса хотела бы найти покой рядом со своими родителями на Преображенском кладбище, однако с этим возникли некоторые сложности, пишет News.ru.

Сейчас народных артистов принято хоронить на Ваганьковском, Троекуровском или Кунцевском кладбищах – все зависит от пожелания знаменитости, которое будет указано в завещании. Однако Хитяева не хочет лежать в статусном месте. Единственный вариант, который ее устроит – рядом с родителями, только сейчас места там нет.

Как рассказала звезда "Тихого Дона", родительское надгробие потеснено более свежими могилами. Актриса просит московских чиновников оказать ей помощь – выделить место, куда бы она могла переместить гробы родителей с дополнительной вакантной площадью под еще одного человека. Однако в просьбе ей отказали. 

В департаменте торговли и услуг Москвы указали, что такие вопросы решаются только по факту смерти артистов. Правозащитники напомнили, что аналогичные просьбы были у Иосифа Кобзона и Алексея Баталова – они, в отличие от обращения Хитяевой, были удовлетворены. 

Работники ритуальных служб полагают, что на перезахоронение у артистки попросту не хватит денег – любой клочок земли на московской территории стоит слишком дорого, даже для именитой актрисы. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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