Звезде "Тихого Дона" не могут найти место на кладбище

Народной артистке РСФСР Людмиле Хитяевой 91 год, она надеется, что ей удастся еще пожить, хотя о будущих похоронах уже задумывается. Актриса хотела бы найти покой рядом со своими родителями на Преображенском кладбище, однако с этим возникли некоторые сложности, пишет News.ru.

Сейчас народных артистов принято хоронить на Ваганьковском, Троекуровском или Кунцевском кладбищах – все зависит от пожелания знаменитости, которое будет указано в завещании. Однако Хитяева не хочет лежать в статусном месте. Единственный вариант, который ее устроит – рядом с родителями, только сейчас места там нет.

Как рассказала звезда "Тихого Дона", родительское надгробие потеснено более свежими могилами. Актриса просит московских чиновников оказать ей помощь – выделить место, куда бы она могла переместить гробы родителей с дополнительной вакантной площадью под еще одного человека. Однако в просьбе ей отказали.

В департаменте торговли и услуг Москвы указали, что такие вопросы решаются только по факту смерти артистов. Правозащитники напомнили, что аналогичные просьбы были у Иосифа Кобзона и Алексея Баталова – они, в отличие от обращения Хитяевой, были удовлетворены.

Работники ритуальных служб полагают, что на перезахоронение у артистки попросту не хватит денег – любой клочок земли на московской территории стоит слишком дорого, даже для именитой актрисы.