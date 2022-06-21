Данилко назвал своего главного врага в России

Данилко назвал своего главного врага в России
Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда указал, что получает невероятное удовольствие от ссор с ним

Украинский артист Андрей Данилко и российский журналист Владимир Соловьев после начала спецоперации стали устраивать публичные перепалки друг с другом. Ведущего возмутило, что звезда исполнил песню "Батько наш – Бандера", и назвал его "гаденышем". Позже к ответу подключился и сам пародист. 

Артист намекнул, что Соловьев страдает о шизофрении и назвал его "Адольфовичем" вместо "Рудольфович". Соловьев в ответ заявил, что Сердючка – "жалкое ничтожество". 

После ссоры знаменитость заявил, что считает журналиста своим личным врагом, хотя тот, по его словам, и "умный чувак". 

"Я любым способом стараюсь его оскорбить самыми последними словами, я прям удовольствие получаю", – приводит заявление Данилко в интервью "Царьград". 

Сердючка вспоминает, что после новости о том, что у Владимира Соловьева забрали его виллы в Италии радовался так, что не мог себя сдержать. 

После заявлений о российской спецоперации на Украине Андрею Данилко запретили въезд в Россию на 50 лет. Сейчас он находится в Киеве и уверяет, что уезжать не намерен. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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