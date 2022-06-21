Звезда указал, что получает невероятное удовольствие от ссор с ним

Украинский артист Андрей Данилко и российский журналист Владимир Соловьев после начала спецоперации стали устраивать публичные перепалки друг с другом. Ведущего возмутило, что звезда исполнил песню "Батько наш – Бандера", и назвал его "гаденышем". Позже к ответу подключился и сам пародист.

Артист намекнул, что Соловьев страдает о шизофрении и назвал его "Адольфовичем" вместо "Рудольфович". Соловьев в ответ заявил, что Сердючка – "жалкое ничтожество".

После ссоры знаменитость заявил, что считает журналиста своим личным врагом, хотя тот, по его словам, и "умный чувак".

"Я любым способом стараюсь его оскорбить самыми последними словами, я прям удовольствие получаю", – приводит заявление Данилко в интервью "Царьград".

Сердючка вспоминает, что после новости о том, что у Владимира Соловьева забрали его виллы в Италии радовался так, что не мог себя сдержать.

После заявлений о российской спецоперации на Украине Андрею Данилко запретили въезд в Россию на 50 лет. Сейчас он находится в Киеве и уверяет, что уезжать не намерен.