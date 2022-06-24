Журналист сделал резкие заявления о стране

Ведущий Тигран Кеосаян в одной из своих передач возмутился позицией Казахстана в отношении российской спецоперации на Украине. По его словам, стране пора окончательно определиться, а не пытаться усидеть на двух стульях – и если они займут недружественную позицию России, их следует определить врагами и принять против соответствующие меры.

После такого заявления в казахстанских СМИ сообщили, что журналисту, наряду с террористами, был запрещен въезд в Казахстан. На какой именно срок источники не пояснили.

Кеосаян отреагировал на включение в список "нежелательных лиц" в стране, назвав решение "смешным". По его мнению, он задел у казахов какую-то больную точку, которая вызывает "невероятный страх".

"Я обязательно приеду в Казахстан. И я не буду спрашивать разрешения у власти Казахстана", – заявил он в беседе с "Газетой.ру".

При этом казахстанские журналисты утверждают, что семья Кеосаяна после войны была депортирована в Акмолинскую область. В это время многим переселенцам обустроить жизнь помогали местные жители – в их числе были бабушка и дедушка телеведущего. Сам журналист говорит, что вырос в Казахстане.