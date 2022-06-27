Медики госпитализировали пострадавшую

Поклонницам Шатунова стало плохо во время прощания с артистом накануне, 26 июня. Двум женщинам понадобилась скорая помощь, сообщает "Московский комсомолец".

Во время церемонии на Троекуровском кладбище 48-летняя Наталья подошла к карете медиков, которые вели дежурство возле траурного места. Она пожаловалась на сильнейшую головную боль, врачи отвезли пациентку в клинику с подозрением на солнечный удар.

Спустя час туда же доставили 44-летнюю Ольгу, которая упала в обморок во время прощания с артистом.

Сегодня Юрия Шатунова отпели и кремировали. Церемонию сделали закрытой и исключительно для близких и родных певца. Часть праха планируют захоронить в Германии, где живет его семья.

Во время одного из последних выступлений артист жаловался, что ему приходится выступать с травмой – он обрезал себе кусок пальца, передает "Пятый канал".