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Поклонницам Шатунова стало плохо во время прощания с артистом накануне, 26 июня. Двум женщинам понадобилась скорая помощь, сообщает "Московский комсомолец".
Во время церемонии на Троекуровском кладбище 48-летняя Наталья подошла к карете медиков, которые вели дежурство возле траурного места. Она пожаловалась на сильнейшую головную боль, врачи отвезли пациентку в клинику с подозрением на солнечный удар.
Спустя час туда же доставили 44-летнюю Ольгу, которая упала в обморок во время прощания с артистом.
Сегодня Юрия Шатунова отпели и кремировали. Церемонию сделали закрытой и исключительно для близких и родных певца. Часть праха планируют захоронить в Германии, где живет его семья.
Во время одного из последних выступлений артист жаловался, что ему приходится выступать с травмой – он обрезал себе кусок пальца, передает "Пятый канал".
На полученный эффект никто не рассчитывал