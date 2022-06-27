Женщина упала в обморок около гроба Шатунова

Женщина упала в обморок около гроба Шатунова
Фото: t.me/rt_russian
Медики госпитализировали пострадавшую

Поклонницам Шатунова стало плохо во время прощания с артистом накануне, 26 июня. Двум женщинам понадобилась скорая помощь, сообщает "Московский комсомолец". 

Во время церемонии на Троекуровском кладбище 48-летняя Наталья подошла к карете медиков, которые вели дежурство возле траурного места. Она пожаловалась на сильнейшую головную боль, врачи отвезли пациентку в клинику с подозрением на солнечный удар. 

Спустя час туда же доставили 44-летнюю Ольгу, которая упала в обморок во время прощания с артистом. 

Сегодня Юрия Шатунова отпели и кремировали. Церемонию сделали закрытой и исключительно для близких и родных певца. Часть праха планируют захоронить в Германии, где живет его семья. 

Во время одного из последних выступлений артист жаловался, что ему приходится выступать с травмой – он обрезал себе кусок пальца, передает "Пятый канал". 

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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