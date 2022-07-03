Женщина крайне тяжело справляется с потерей мужа

Знакомый Юрия Шатунова продюсер Александр Герасимов рассказал, что супруга артиста крайне тяжело перенесла трагедию в семье. Сразу после известия о смерти мужа ей стало плохо, начались проблемы с сердцем, из-за чего она была госпитализирована. Его слова передает портал ProZvezd.

Близкие артиста рассказывали, что пристутствие Светланы на похоронах в Москве было под вопросом. Ее не хотели отпускать из Германии, поскольку состояние вдовы было ужасное – друзья переживали, что перелет она попросту не выдержит.

Герасимов рассказал, что семья у Шатунова – потрясающая. Он всегда оберегал жену и детей, устроил им комфортную жизнь в элитном районе в Германии.

"Как она теперь будет? Девочка осталась в очень тяжелой ситуации одна", – указал он.

Сейчас Светлане предстоит продолжить разбирательства с продюсером "Ласкового мая" Андреем Разиным в суде. Если она проиграет дело, то может лишиться немецкого жилья, которое заберут в качестве компенсации крестному ее детей.